Alkmaar wil trekkers toelaten op provinciale ringweg voor minder ongelukken

Het toestaan van landbouwverkeer op de provinciale weg is volgens de gemeente daarom een "goede oplossing" om de verkeersveiligheid in en rondom Alkmaar te vergroten. "Er is samen met LTO een uitnodiging naar de provincie verstuurd om de routes en wegen voor een ontheffing te verkennen." Denk hierbij aan de N9, de N242 en mogelijk ook andere wegen.

Agrariërs hoefden zich daardoor niet meer met hun grote voertuigen door de dorpskernen en de drukke binnenstad te manoeuvreren. "Woningen die langs een weg staan, hebben vaak last van trillingsgeluid. Ook is de infrastructuur van dorpen steeds slechter ingericht", zegt wethouder Robert te Beest tegen NH Nieuws.

Dit voorstel van de gemeente is er nu dankzij de werkzaamheden aan de N243, de provinciale weg door de Schermer, Purmerend en Koggenland. Het landbouwverkeer werd tijdelijk omgeleid via de N242 en de N194 en 'dat beviel eigenlijk prima', concludeert het college van Alkmaar.

Niels Zuurbier van LTO is blij dat er na jarenlange gesprekken met de gemeente beweging komt in de plannen. "We willen de Ring Alkmaar al heel lang openstellen voor landbouwverkeer. De renovatie aan de Leeghwaterbrug was een mooi moment om te zien of het ook werkt. De doorstroming verslechterde niet en er zijn geen voorvallen geweest, dus eigenlijk houdt niets het meer tegen."

Volgens Zuurbier, ijsbergsla- en spitskoolteler uit Heerhugowaard, zal de ontheffing een hoop levens redden. "Het is onverantwoord met zulke grote voertuigen door de binnenstad en dorpen te rijden. Niet alleen de nabestaanden, maar ook mijn werknemer is getekend voor het leven als hij op zijn trekker iemand doodrijdt. De meeste ongelukken gebeuren in de bebouwde kom. Gelukkig ziet de lokale politiek dat nu ook in."

'Halsstarrige ambtenaren'

Hij verwacht nog wel wat struikelblokken bij de Provincie en vooral Rijkswaterstraat. "Ambtenaren zijn vaak halsstarrig, zeggen dat het niet kan, maar nu is bewezen dat het wel kan. Het wordt tijd dat ze eens uit die ivoren toren komen. De dossiers niet steeds doorschuiven, maar nu echt eens doorpakken om de verkeersongevallen terug te dringen."

Dat het niet kan, gaat volgens Zuurbier ook niet meer op. "De nieuwe verkeerswet schrijft voor dat landbouwverkeer in principe gebruik mag maken van N-wegen. Op sommige stukken is het beter gebruik te maken van een parallelweg, maar om de stad heen ligt een driebaansweg en dat is genoeg om ook landbouwverkeer toe te laten. Er rijdt nu zoveel door Heiloo, Egmond en de Alkmaarse binnenstad. Dat moet echt stoppen."