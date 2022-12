Spelende kinderen op nieuw wegdek N243: "Dat rijdt best!"

De aanwezige leerlingen kregen wel een opdracht mee: verspreid over de weg waren 'grote mensen' met letters te vinden. Wanneer alle letters gevonden waren moest er een woord gevormd worden. Dat woord bleek 'mollen' te zijn. "Wij zitten op De Bonte Mol op school, dus dat is best logisch", vertelt een van de enthousiaste deelnemertjes tegen mediapartner Alkmaar Centraal.

"Het is net nieuw dus dat rijdt best!", klinkt het vanaf de N243. Vooral Hugo rijdt trots rond op zijn overcomplete skelter met onder meer een indrukwekkende toeter: "Hij heeft een toeter, zwaaiverlichting en een versnellingsbak!"

Zes rotondes

Projectleider voor de provincie Stef Bakker is ook trots: "De weg was hoog nodig aan groot onderhoud toe en moest ook veiliger gemaakt worden. De belangrijkste maatregel is dan ook het plaatsen van zes rotondes waarvan twee hier bij Schermerhorn". Volgens Bakker liggen de werkzaamheden goed op schema en zal de weg maandag 5 december weer heropend worden.



Toch is het project nog niet af, ook de Middenweg wordt straks afgesloten: "In de loop van januari gaan we weer beginnen en dan gaan we naar de Middenweg, maar het traject bij Schermerhorn blijft open." De werkzaamheden aan de N243 worden in delen uitgevoerd en zullen nog tot eind 2023 duren.