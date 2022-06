LTO: landbouwverkeer op provinciale weg om ongelukken te voorkomen

De West-Friese afdeling van LTO Noord en brancheorganisatie Cumela pleiten ervoor om tijdelijk het landbouwverkeer toe te laten op de provinciale weg. Daarmee worden de kleine weggetjes in dorpskernen zoals Opperdoes en Medemblik ontlast: omwonenden klagen daar al langer over gevaarlijke situaties. "Zoals het nu is, kan echt niet langer. We willen ongelukken voorkomen."

Om het aantal verkeersbewegingen in kaart te brengen, is in West-Friesland een enquête opgesteld. Deze is door zo'n 35 ondernemers en boeren ingevuld. Hieruit blijkt dat er op jaarbasis ruim 7.500 verkeersbewegingen met landbouwvoertuigen door Opperdoes en Medemblik plaatsvinden. "Het aantal is een ondergrens, omdat niet alle ondernemers de enquête hebben ingevuld. Maar de uitkomst hiervan onderstreept wel de noodzaak om snel een besluit over het doortrekken van de parallelweg te nemen", benadrukt LTO-voorzitter Trude Buysman aan NH Nieuws/WEEFF.

Het onderzoek richt zich op de verlenging van de parallelweg langs de Markerwaardweg, een belangrijke verbinding voor de landbouw tussen West-Friesland en de Wieringermeer. "Die weg houdt halverwege dus op, waardoor veel verkeer door Medemblik en Opperdoes moet rijden", ziet Buysman. "Het neemt zelfs toe. Vooral op de smalle wegen is dat een probleem, die veelvuldig worden gebruikt door bijvoorbeeld tractoren."

Gevaarlijk

Omwonenden klagen al langer over de toenemende overlast. Volgens Buysman zijn de woningen niet bestand tegen het zware verkeer. "Omwonenden klagen over trillingen, die zo zijn toegenomen dat er in de huizen scheuren kunnen ontstaan."

Ook te hard rijden op de smalle en kleine weggetjes is voor veel omwonenden een doorn in het oog. "Vooral fietsers lopen gevaar. Scholieren rijden er op weg naar school en terug. Op deze wegen is er maar plaats voor één voertuig, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Een tractor is veel te breed voor zo'n weg. Ze kunnen ook niet achteruit rijden. Zoals de situatie nu is, kan echt niet langer. We willen ongelukken voorkomen."

Buysman spreekt van een tijdelijke oplossing. "We hopen dat er financiering wordt gevonden om de parallelweg te verlengen en tot die tijd verkeer op de provinciale weg toe te staan. Zo haal je het verkeer uit het dorp en ontlast je de omwonenden. Het is ook maar een klein stukje, hoogstens 500 meter. Het valt nog mee."

Vertraging

Het resultaat is naar de gemeente Medemblik en provincie gestuurd. "Er volgt nog een overleg", aldus Buysman. "Maar omdat Medemblik nog geen college heeft – vanwege de coalitiegesprekken die gestopt zijn – ligt het onderzoek nu stil. In september pas op zijn vroegst, vanwege het reces in de zomer."

Dit probleem speelt overigens ook elders in de regio. Zo pleiten VVD-fracties uit Stede Broec en Drechterland voor een nieuwe noord-zuidverbinding tussen Lutjebroek en Hoogkarspel, om zo de veiligheid in de omliggende dorpskernen te bevorderen.