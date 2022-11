Overleden fietser na aanrijding met tractor is 68-jarige man uit Schoorl

De fietser die gisteren overleed na een aanrijding met een tractor is een 68-jarige man uit Schoorl. Het ongeval gebeurde op de Wolphert van Brederodeweg in Schoorl.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet nog onderzoek en vraagt getuigen en/of mensen met (dashcam)beelden contact op te nemen.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor vier gistermiddag. De 68-jarige fietser werd afgevoerd naar het ziekenhuis en is daar later aan zijn verwondingen overleden. De tractor werd bestuurd door een 78-jarige man, ook uit Schoorl.

Fietser overleden na aanrijding met tractor in Schoorl

