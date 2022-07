Man (20) overleden door ongeluk met trekker in Noord-Scharwoude

Bij een ongeval met een trekker op een stuk land aan de Veertweg in Noord-Scharwoude is een 20-jarige man uit Dijk en Waard overleden. Dat bevestigt de politie.

Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur vanmiddag.

De man was waarschijnlijk met een trekker aan het werk op het land. De politie vermoedt dat het slachtoffer uit de trekker is gestapt en er vervolgens onder terecht is gekomen.

Brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk om de man te redden, maar dat mocht niet baten.

De politie en de arbeidsinspectie doen nu verder onderzoek naar het ongeluk om te achterhalen hoe het precies heeft kunnen gebeuren.