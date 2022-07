Boeren nemen provinciale weg N243 over: meer dan 150 omgekeerde vlaggen

Van de Beemster tot Alkmaar, zo ongeveer elke lantaarpaal, stoplicht of verkeersbord langs de N243 is sinds gisteren 'versierd' met een omgekeerde Nederlandse vlag. Het ziet er voor de autmobilist in eerste instantie feestelijk uit, maar de protestactie is een noodkreet van de boeren in het gebied.

In een uurtje was het gepiept. Zo'n 25 boeren uit de regio reden gisteravond met vier verreikers, een soort hoogwerkers, gewapend met een tas vol Nederlandse vlaggen langs de provinciale weg om alle lantaarnpalen van een omgekeerde vlag te voorzien.

Sophie Ruiter (29), melkveehouder in Grootschermer, zat achter het stuur terwijl haar vriend Robin Groot de vlaggen vastmaakte. "De omgekeerde vlag werd vroeger in de scheepvaart gebruikt als noodsignaal en wij doen dat nu ook als boeren, want er is echt iets aan de hand", aldus Ruiter.

Toekomst

Als de stikstofplannen doorgaan heeft dat grote gevolgen voor het bedrijf van Ruiter. Van de 200 melkkoeien blijven er dan nog maar zestig over. "We vinden het heel erg gek dat wij worden gestraft, maar een bedrijf als Tata krijgt wel alle tijd om aan de doelstellingen te voldoen. Voor ons betekent het dat we geen toekomst hebben."

De voornamelijk jonge boeren hebben niet bepaald half werk afgeleverd. De vlaggenparade begint al bij de Beemster en eindigt pas bij De Omval vlak voor de ring van Alkmaar. "Ik ben best trots op het resultaat", vertelt Robin Groot (30). "Het is een publieksvriendelijk actie en we willen laten zien dat door al die stikstofmaatregelen Nederland op z'n kop staat."

Belediging

Onlangs uitte Marco Kroon nog flinke kritiek over het gebruik van een omgekeerde vlag bij de boerenprotesten. De drager van de Militaire Willem-orde vindt het namelijk een belediging voor militairen. Robin trekt zich daar niks van aan en is het klaarblijkelijk niet met Kroon eens.

NH Nieuws sprak met Sophie en Robin en reed een rondje mee over de N243