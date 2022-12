"Dit is gewoon burgers pesten", Castricummers zien niets in verkeersplannen

Veel Castricummers willen helemaal niet dat er iets verandert aan de verkeerssituatie in hun dorp. Tijdens een massaal bezochte informatieavond gister lagen twee onderwerpen op tafel: een spoortunnel bij het station en 'een knip' in de Dorpsstraat. Gaat dit voor meer veiligheid zorgen? "Nee", vinden inwoners. "Dit 'knip'- en plakwerk van jullie is gewoon een zooitje burgers pesten."

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Aan het woord is Jan van der Schaaf uit de Verzetsheldenbuurt, vorig jaar de proeftuin van de gemeente voor de verkeersmaatregelen. In de wijk zorgde de afsluiting van de Dorpsstraat voor sluipverkeer. Een wijkgenoot zei over de pilot: "Ineens is onze straat levensgevaarlijk". Het 'verkeer' is al tientallen jaren een heet hangijzer in Castricum. In een notendop: de overweg Beverwijkerstraatweg naast het station is onveilig. De spoorbomen sluiten vaak en daardoor ontstaan files, mogelijk op het spoor. Daarnaast wordt het spoor (Amsterdam < > Alkmaar) vanaf 2030 onderdeel van het 'hoogfrequent netwerk' met meer treinen en dus vaker gesloten bomen. Het voorstel voor een betere en veiligere doorstroom is nu om daar onder het spoor een tunnel aan te leggen. Ook moet het centrum levendiger worden en daarvoor wil het gemeentebestuur de Dorpsstraat met een 'knip' autoluw maken. Beide verkeersplannen zijn volgens de gemeente niet meer los van elkaar te zien en worden daarom als één behandeld. Terug naar gisteravond. Tekst gaat verder onder foto.

Spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg - NH/ Tom Jurriaans

Een honderdtal Castricummers was op de raadsinformatieavond afgekomen. De meesten zien alle veranderingen niet zitten. "Laat het zoals het is, met de Dorpsstraat gewoon open", vat Frank Brakenhoff van 'Actiecomité Meester Ludwigstraat', de meningen samen. Samen met buurtgenoten Jan Brakenhoff en Hans Massee maakt hij zich grote zorgen om de aanvullende verkeersmaatregelen die nodig zijn als de Dorpsstraat een 'knip' krijgt. "De straten er om heen worden veel te druk, dat hebben we tijdens de pilot meegemaakt. Er ligt nu een raadsvoorstel met weer die 'knip'. Die staat als 'punt aan de horizon', maar de route er naartoe, dat weten ze niet. En achteraf mogen wij meepraten." 'Veiligheid juist slechter' Volgens het gemeentebestuur zullen de verkeersaanpassingen anders worden en het komende half jaar in overleg met betrokkenen worden bepaald. "De pilot heeft laten zien hoe het niet moet om sluipverkeer uit de wijken te houden. Je zou de straten alleen voor bestemmingsverkeer kunnen inrichten." "Wij willen dit gewoon niet, want de veiligheid wordt alleen maar slechter", stelt Hans. "Het wordt straks weer massaal zoeken naar sluiproutes en omrijden voor iedereen", vult Jan aan. "Wil je het veiliger? Maak dan van de Dorpsstraat eenrichtingsverkeer", oppert hij. "De Ruiterweg en Mient krijgen anders een bak verkeer te verwerken." Om raadsleden te informeren over hun bezwaren zijn die vanmiddag (vrijdag) uitgenodigd in de Verzetsheldenbuurt. "We gaan een statement maken en peilen hoe ze er in staan. Ik hoop dat ze naar ons luisteren en dat meenemen in de politieke discussie. Ze zitter er voor ons." En dan is er nog de tunnel onder de spoorwegovergang. Tekst gaat verder onder foto.

Proef met 'knip' in de Dorpsstraat Castricum, september 2021 - NH Nieuws

Over dit onderdeel waren veel vragen gisteravond, vooral aan de projectleider van Prorail. Zij hebben een gelijkvloerse oplossing, zoals er nu ligt, afgeschoten, maar willen een rapport waarom dit alternatief af valt niet delen met betrokkenen of raadsleden. Het leidde tot verontwaardiging in de raadszaal. Nieuwe bottleneck? Ook volgens de gemeente is de tunnel de enige overgebleven optie, nadat alternatieven als nieuwe randwegen afvielen. Maar volgens Hans Massee is het maar de vraag hoe druk en gevaarlijk het er echt is. "Ik rij er dagelijks wel tien keer overheen. Er is, zeker sinds corona, nauwelijks sprake van files." En gaat dat 'hoogfrequent spoor' er ooit komen? "Kijk naar de NS-cijfers: steeds minder reizigers en geen personeel om treinen te laten rijden", zegt Frank Brakenhoff sceptisch. "En met zo'n tunnel maakt je weer een nieuwe 'bottleneck'. Het wordt één puinhoop." Volgende week donderdag worden de verkeersplannen in een commissievergadering besproken. Op 22 december zal de raad een besluit nemen. Het gemeentebestuur benadrukt dat "zonder een basisbesluit over de 'knip' we niet verder kunnen". Voor de spoortunnel geldt dat de raad akkoord moet geven om dit plan verder uit te werken.