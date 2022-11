Deze 5 (naakt)kunstwerken vonden sommige Noord-Hollanders eerder al aanstootgevend

Het incident deze week met de geschilderde blote borsten in het Purmerendse stadhuis, staat niet op zichzelf. In onze provincie is het vaker voorgekomen dat kunst in de openbare ruimte niet in de smaak viel vanwege het naakt of de seksuele suggestie die het opriep.

Het kunstwerk 'Domestikator' is van Joep van Lieshout, en zou het spanningsveld tussen mens en natuur symboliseren. Het neerzetten was een bewuste keuze van de verzameling ondernemers, kunstenaars en wetenschappers die de potentie van het IJmuidense strandgebied onderzochten, vertelde de gemeente destijds.

"Als ik hier van de zomer ga parkeren om naar het strand te gaan, wat moet ik dan aan mijn kinderen vertellen?", vertelde Ton van Steijn in 2019 over het kunstwerk op het strand van IJmuiden, dat daar toen net geplaatst was. "Je ziet gewoon een man die een hond van achteren neemt."

Van diezelfde kunstenaar kwam een paar weken later een ander werk te liggen, genaamd De Bikinibar. Het is zo groot, dat men erin kan schuilen. Daar is het ook voor bedoeld, volgens Van Lieshout. Hij noemde het 'het enige vrouwenlichaam dat zonder toestemming betreden kan worden.'

Maar Alkmaar was niet klaar voor Susanne: zelfs de politiek bemoeide zich ermee. Nadat ze tijdelijk op een gevel aan de Dijk heeft gestaan, zijn vergunningen voor een definitieve plek op straat afgewezen. Hiermee verdween Susanne uit de openbare ruimte in Alkmaar.

Peeskamer-exploitant Cor Ootes liet in 2019 een bronzen beeld van een vrouw met ontbloot bovenlijf ontwerpen. Hij was geïnspireerd door het Alkmaarse Kaasmeisje met haar getuite lippen, dat een groot toeristisch succes is.

4. Borsten en een vagina in het gemeentehuis in Huizen

Vergelijkbaar met het incident in Purmerend, waren de borsten en de houten vagina op twee kunstwerken van Ellen Vroegh. In 2008 werden die in het gemeentehuis in Huizen opgehangen, maar na kritiek van 'een stuk of 6 mensen', werd Vroegh opgebeld met de vraag of de werken iets verderop konden worden gehangen, meldde EenVandaag destijds in een reportage. Dat is toen ook gebeurd.

De gemeente heeft toen wel richtlijnen opgesteld voor kunst in het gemeentehuis: er mag geen inmenging in de keuze van kunst plaatsvinden tenzij de strafrechtelijke ondergrens wordt overschreden. "In principe is naakt nu gewoon mogelijk", vertelde een woordvoerder toen aan NH Nieuws.

5. Geblurd schaamhaar op muurschildering