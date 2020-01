Prostituee Susanne houdt gemoederen bezig in Alkmaar: "Politiek mag niet oordelen over kunst"

ALKMAAR - Het beeld van prostituee Susanne heeft nog geen vaste plek in Alkmaar, maar doet al flink wat stof opwaaien. Morgenavond staat haar toekomst zelfs op de agenda bij de politiek.

"We waren in Alkmaar en zagen het beeld van het kussende kaasmeisje. Toen kregen we het idee dat ook te doen voor de dames van de Achterdam. Susanne staat voor tolerantie", legt de maker van Susanne, Manfred Holz, de gedachte achter het beeld nog maar eens uit. Maar niet iedereen heet haar van harte welkom in de kaasstad. Er is nog altijd geen definitieve plek voor het standbeeld en daar discussiëren raadsleden morgen tijdens een commissievergadering over.

"Wij vinden het beeld niet geschikt voor de openbare ruimte en het beeld straalt geen respect uit voor vrouwen en prostituees", zegt Tineke Bouchier van GroenLinks tegen mediapartner Alkmaar Centraal. "Het past beter achter de ramen van de Achterdam." Raadslid voor OPA en oud-wethouder cultuur Anjo van de Ven vindt dat de politiek zich daar niet over moet uitspreken: "De politiek oordeelt niet over kunst en wetenschap, dat is een hoofdzonde." Ook Tamara Vermeulen van de VVD is het daar mee eens. Alkmaarders zijn ook verdeeld over het beeld. Bekijk hier de reportage!

Alkmaar Centraal