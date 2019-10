Oudste beroep vereeuwigd in Alkmaar: wulps beeld van prostituee op de Achterdam

ALKMAAR - Blote borsten, hoge hakken en getuite lippen, het is een bijzonder beeld dat in een bijzondere straat moet komen te staan. Een bronzen beeld van een meisje van plezier zou dadelijk bezoekers van de Achterdam moeten verwelkomen.

Peeskamer-exploitant Cor Ootes liet het beeldje ontwerpen voor Alkmaars beroemde prostitutiestraatje. Ootes zou voor 'zijn meisje' zijn geïnspireerd door het Alkmaarse Kaasmeisje. Ook zij fleurt de stad op met getuite lippen. Het Kaasmeisje is al jaren een daverend succes onder toeristen.

Spanning om vergunning

Het beeld van Ootes is inmiddels helemaal af, maar blijft de komende tijd nog binnen staan. Het wordt nog spannend of de gemeente Alkmaar een vergunning af gaat geven voor het onzedelijke kunstwerk. De aanvraag is verstuurd, binnen twee maanden weet Cor of zijn kokette koperen dame de straat op mag.