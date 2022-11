Naaktportretten mogen toch blijven hangen in gemeentehuis Purmerend

De gemeente Purmerend hoeft de naaktportretten van kunstenaar Jeroen Hermkens in het stadhuis aan de Purmersteenweg toch niet weg te halen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vanavond besloten na een motie van Lijst Schaaij, PVV en Gemeentebelangen Purmerend. Het is op het moment nog niet duidelijk of de werken morgen blijven hangen. De schilderijen zouden eerder tot 6 december blijven hangen.

Dat meldt RTV Purmerend. De gemeente wilde de naaktportretten eigenlijk weghalen nadat er klachten waren ingediend over de werken. Kunstenaar Jeroen Hermkens was woedend en vertelde eerder aan NH Radio dat hij het verbijsterend vindt. "Alle vrijheden waar we voor gevochten hebben, zijn we kwijt." Voor het project schilderde hij veertien vrouwen.

Ook een van de modellen, Anneke Goede, had er geen goed woord over voor de voorgenomen actie om de werken weg te halen. Ze vindt het jammer dat burgemeester het nog voor de vrouwen opneemt. Volgens het model heeft het weghalen van de schilderijen te maken met een nieuwe vorm van preutsheid bij mensen. "Door social media en de #Metoo bewegingen zijn we voorzichtiger geworden. Het is een teken van de tijd waarin we op dit moment leven."

Meerderheid

Een meerderheid van de partijen was het vanavond eens met de motie. In een reactie laat wethouder Eveline Tijmstra aan RTV Purmerend dat ze de kunstwerken toch niet laat verwijderen. "Wij gaan bellen met de initiatiefneemster en kunstenaar. Als zij het alsnog willen laten hangen, dan kan het."

Anneke laat vanavond aan RTV Purmerend weten dat zij de werken wil laten hangen. Eigenlijk zou ze morgen met de kunstenaar naar het gemeentehuis gaan om de portretten op te halen. Of ze nu blijven hangen tot 6 december is nog niet duidelijk.