Model verbolgen over weghalen naaktportret in stadhuis: "Een nieuwe preutsheid"

Er wordt verontwaardigd gereageerd op het weghalen van de serie schilderijen van naakte vrouwen in het stadhuis van Purmerend. Naast kunstenaar Jeroen Hermkens reageert nu ook één van de modellen. "Het is een teken van de tijd waarin we leven. Een nieuwe preutsheid", legt model Anneke Goede uit aan NH Nieuws. "Ik vind het jammer dat de gemeente het niet voor de Beemstervrouwen opneemt."

Jeroen Hermkens zette veertien naakte vrouwen uit de Beemster op het doek. Dat leverde zo veel klachten op dat de serie schilderijen niet meer in het stadhuis mogen hangen. In een reactie laat de gemeente Purmerend weten dat de kunstwerken 'ongemakkelijk aanvoelde' voor een aantal bezoekers. "Bestuurders zijn aangesproken op de werken. De hal van het stadhuis is een openbare plek waar iedereen zich goed moet voelen", staat in een reactie bij RTV Purmerend.

De schilderijen hingen al bijna een jaar in het stadhuis en zouden tot en met 6 december (nog iets meer dan een week) blijven hangen. Volgens model Anneke Goede was de vorige burgemeester, Don Bijl, juist heel erg enthousiast over de schilderijen. "Hij heeft ook het boek gekocht over de kunstwerken en vond het allemaal hartstikke leuk", legt Goede uit. "Het hoefde er nog maar een weekje te hangen. Dus ik begrijp deze ophef nu opeens niet. Het is gewoon een politiek correcte houding met angst voor wat anderen zeggen."

Volgens het model heeft het weghalen van de schilderijen te maken met een nieuwe vorm van preutsheid bij mensen. "Door social media en de #Metoo bewegingen zijn we voorzichtiger geworden. Het is een teken van de tijd waarin we op dit moment leven."

Het is overigens niet de eerste keer dat er niet zo enthousiast wordt gereageerd op de schilderijen. Toen ze het project begonnen en de schilderijen wilde ophangen in het Purmerends Museum en de Kunstuitleen werden ze ook al afgewezen. "Naaktheid is toch juist een charme in de kunst? Adam en Eva waren toch ook naakt?", reageert Goede met verbaasdheid. "Naaktheid is een pure vorm van natuur. Waar wij wonen in de Beemster leven we middenin de polder en de natuur."

De directeur van het Purmerends Museum spreekt tegen dat de expositie geweigerd is omdat er naakt te zien is. "We hadden al diverse exposities staan en hebben beperkt de ruimte. Dat was de hoofdreden." Hij wijst ook op de expositie die het museum nu heeft. Daar zijn naakte transgenders te zien: "Valt wel mee met die preutsheid denk ik."

Ongeloof

Hermkens kan zichzelf niet voorstellen dat er klachten zijn binnengekomen over de schilderijen. "Wat kunnen mensen hier nou tegen hebben?", vraagt hij zich hardop af. Ook Goede gelooft er niets van. "Toen wij de schilderijen gingen ophangen waren de mensen enthousiast." Tussen de kunstenaar en de gemeente is verder geen contact geweest. Naar aanleiding van het bericht dat de schilderijen van de Beemstervrouwen moeten worden verwijderd uit het gemeentehuis van Purmerend, stelt Peter Zwart van GroenLinks vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Morgen gaat Hermkens samen met Anneke Goede zelf de schilderijen ophalen in het stadhuis.