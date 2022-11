Beslissende dag in Mallorca-proces: tot welke straffen worden Hilversummers veroordeeld?

Het nieuws over de fatale uitgaansnacht op het Spaanse vakantie-eiland - waarbij zeker drie landgenoten zwaargewond raakten - zorgde direct voor heftige reacties. Toen één van de slachtoffers, de toen 27-jarige Carlo Heuvelman, een paar dagen later overleed aan de gevolgen van het geweld, liepen de emoties verder op.

Justitie rekent het drietal aan dat ze geen openheid van zaken hebben gegeven over de gewelddadigheden. Zo houden ze allemaal vol niet te weten wie er verantwoordelijk is voor de dood van Carlo; ze zeggen hem niet eens te hebben gezien. De jongeren bekennen alleen wat bewezen wordt door videobeelden, de rest ontkennen ze.

Gooise jongeren voor de rechter om doodslag Carlo Heuvelman op Mallorca: dit is wat we nu weten

Uitspraak Mallorca-zaak live te zien bij NH Nieuws

De uitspraak in de Mallorca-zaak wordt vanmorgen om 10.00 uur gedaan in de rechtbank in Lelystad. De uitspraak is live te zien op onze website en via onze social media-kanalen. Vanzelfsprekend lees je het laatste nieuws ook op onze website en in onze app.