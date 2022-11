Minuut stilte voor doodgestoken Dani (14) op drie Hoornse middelbare scholen

"Het is een moment om Dani te herdenken en om te denken aan zijn familie, vrienden en iedereen die hem moet missen. We zijn letterlijk stil van wat er gebeurd is. Aansluitend op de minuut stilte zullen we een gedicht voorlezen", schrijft het Tabor College, de scholenkoepel van de drie Hoornse middelbare scholen, in een brief.

Ook wordt die vrijdagochtend, tussen 11.00 en 12.00 uur, het herdenkingslokaal weer ingericht als een leslokaal. De kaarten, bloemen, tekeningen, knuffels en alle andere aandenkens aan Dani worden naar het uitvaartcentrum aan de Johannes Poststraat gebracht, waar de familie ze in ontvangst zal nemen. "We zullen onze stilteruimte natuurlijk wel ingericht laten om daar Dani te kunnen herdenken. Ook zijn foto blijft daar voorlopig staan."

Stille tocht

De familie van Dani organiseert later die dag een stille tocht. De route van de stille tocht is vanaf het uitvaartcentrum Johannes Poststraat tot aan het Oscar Romero, waar Dani na een ruzie werd neergestoken.

Ook het Tabor College, waar het Oscar Romero dus onder valt, zal meelopen in de stille tocht om een 'krachtig en dringend signaal' uit te zenden tegen zinloos geweld. "Iedereen die Dani en zijn familie een laatste eer wil bewijzen, is vrijdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur welkom bij het uitvaartcentrum aan de Johannes Poststraat. De familie heeft verzocht om uitsluitend een enkele bloem, zonder verpakking, mee te nemen."