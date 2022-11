Komende vrijdag stille tocht door Hoorn voor doodgestoken Dani (14)

In Hoorn wordt vrijdagmiddag een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan de 14-jarige Dani uit Westwoud, die tien dagen geleden overleed na een steekpartij vlak bij de middelbare school Oscar Romero. De tocht begint om 17.00 uur vanaf het uitvaartcentrum Johannes Poststraat en zal een uur later eindigen bij het Oscar Romero.

De stille tocht wordt georganiseerd door de familie van Dani, maar wordt gefaciliteerd door de gemeente Hoorn. "We hopen dat het een mooi eerbetoon wordt aan Dani. Even stilstaan bij dit enorme verlies voor zijn nabestaanden, dierbaren en alle betrokkenen is belangrijk. Hopelijk is het voor de familie troostrijk om te zien en te ervaren dat erbij stilgestaan wordt die vrijdag", zegt een woordvoerder van de gemeente.

De route van de stille tocht is vanaf het uitvaartcentrum Johannes Poststraat tot aan het Oscar Romero, waar Dani na een ruzie werd neergestoken. De 14-jarige scholier uit Westwoud werd in kritieke toestand afgevoerd naar een ziekenhuis in Amsterdam. Daar overleed hij vijf dagen later aan zijn verwondingen. De politie pakte al snel een verdachte op, een 16-jarige jongen uit Hoorn, die op een andere school zat.