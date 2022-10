Leerlingen geschokt door steekpartij op school, experts ingeschakeld voor hulp

De 14-jarige jongen die gistermiddag werd neergestoken op een parkeerplaats naast middelbare school Oscar Romero, heeft een behoorlijke impact gemaakt op de leerlingen. "Iedereen is zich rotgeschrokken", vertelt een van de leerlingen op het schoolplein. Ook de directie is 'heel emotioneel' en doet er alles aan om de leerlingen en leraren te helpen om het incident te verwerken.

Het schoolbestuur was vandaag samen met de GGD en Slachtofferhulp druk bezig de leraren en leerlingen gerust te stellen en te praten over het incident. Ook is de vermoedelijke 16-jarige dader, die niet op de middelbare school zit, opgepakt door de politie.

Maatregelen

Extra strenge maatregelen voor de toekomst zijn volgens rector Wessel van de Hoef niet nodig. "De dader is van buiten school, het incident is buiten de school gebeurd. De school is nog steeds een veilige plek."

Burgemeester Jan Nieuwenburg laat in een reactie aan NH Nieuws weten de steekpartij zeer te betreuren. "Ik leef mee met het slachtoffer, zijn familie, vrienden en andere naasten. We hopen op een goede afloop."

'Onder de indruk'

Ook richt Nieuwenburg zich tot de middelbare school. "We zijn erg onder de indruk hoe de school hiermee omgaat. Ze bieden de hele dag zorg en aandacht, schakelen experts in en gaan het gesprek aan met hun leerlingen. Deze gebeurtenis maakt veel los. Ook andere scholen in Hoorn pakken dit serieus op en sturen brieven naar de ouders. Daar zijn we als gemeente erg blij mee."

Vanmiddag werd bevestigd dat het slachtoffer inmiddels in stabiele toestand verkeert.