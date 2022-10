Een zee van bloemen op de stoep voor het Oscar Romero, ter nagedachtenis aan Dani

Het is elf uur. Voor de leerlingen van het Oscar Romero in Hoorn breekt de meest ongewone schooldag ooit aan. Het is de dag na het overlijden van Dani (14) die vorige week woensdag slachtoffer werd van een fatale steekpartij, even buiten school. Leraren en kinderen zoeken troost bij elkaar en leggen bloemen op het schoolplein.

De bloemenzee voor het Oscar Romero - NH Nieuws / Michiel Baas

Een paar uur eerder is de verzameling bloemen en kaarsjes nog bescheiden, op de stoep voor het Oscar Romero. Een zachte knuffelbeer vormt het middelpunt van het mini-monument. De docenten komen bij elkaar op school. Verdwaasde gezichten, tranen, omhelzingen. Veel van hen hebben bloemen meegebracht. Als eerbetoon voor de onfortuinlijke Dani uit Westwoud - een leerling uit het tweede leerjaar - die een onbenullige ruzie moest bekopen met de dood. Tekst gaat verder onder de foto.

Een medeleerling legt bloemen neer - NH Nieuws / Michiel Baas

Niet veel later arriveren de eerste leerlingen. Ook nu weer bloemen. Veel bloemen. Een grijze stoep wordt het toneel van een kleurrijk eerbetoon. Leerlingen staan erbij te kijken. Eerst een groepje, later rijen dik. Ook nu weer gebaren van troost. "Ik vind het wel goed dat mensen dat doen. Met respect een bloemetje neerleggen, want ik vind het wel echt zielig", zegt leerlinge Sienna.

Quote "Dani was tegen alles: geweld, drugs, alcohol" Yunus, vriend van dani

Yunus Emre (22) is ook komen kijken bij de school van zijn vriend. "Dani was een goede vriend, een sterke jongen. Hij was tegen alles: geweld, drugs, alcohol. Dat vond hij helemaal niets. Extra pijnlijk daarom dat juist hij het slachtoffer is geworden van geweld." Tekst gaat verder onder de foto.

Een kleurrijk eerbetoon - NH Nieuws / Michiel Baas

Een moeder van een van de leerlingen staat op een afstandje. Heftig, noemt ze het. En dat is het. Dit past niet in Hoorn en al helemaal niet op een school als 'de Oscar', zeggen ook meerdere leerlingen. Heel veel wil de ouder niet kwijt, maar wel dit: "De school verdient een groot compliment over de wijze waarop ze dit oppakken. De communicatie naar de leerlingen en ouders vind ik echt heel goed." Yunus staat nog steeds bij de alsmaar groeiende verzameling bloemen en kaarsjes. Ze kwamen vaak samen in Zwaag, Dani en hij. "Beetje hangen, beetje praten. Hij had zoveel vrienden en vriendinnen. Dat het hier nu zo druk is, verbaast mij niet. Veel bloemen? Dit is nog maar de helft, let maar op."