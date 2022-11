Westwoud opent condoleanceregister na tragisch overlijden 14-jarige Dani

Iedereen uit Westwoud en omgeving kan deze week langskomen bij dorpshuis De Schalm om steun te betuigen aan de familie van Dani. Er is een condoleanceregister geopend en ook kunnen bloemen en tekeningen worden gebracht. De 14-jarige Dani werd een week geleden in Hoorn neergestoken en overleed dit weekend aan zijn verwondingen.

"De familie laat weten het medeleven uit het dorp enorm op prijs te stellen en zich hierdoor gesterkt te voelen", schrijft burgemeester Michiel Pijl van Drechterland. De familie verzoekt om niet bij de woning langs te komen maar gebruik te maken van het condoleanceregister waar mensen dagelijks tussen 16:00 en 23:00 uur terechtkunnen. "Alle blijken van medeleven worden aan de familie overhandigd."

Begin deze week veranderde de grijze stoep voor middelbare school Oscar Romero in Hoorn in een bloemenzee. Daar, vlak buiten het schoolhek, vond vorige week woensdag het vreselijke voorval plaats. De 14-jarige Dani werd neergestoken, nadat hij ruzie kreeg met een andere tiener. Wat de aanleiding voor die ruzie was, is nog niet bekend. Een 16-jarige verdachte uit Hoorn werd aangehouden en zit nog vast.

Minuut stilte

In de raadsvergadering van Hoorn werd gisteravond eerst een minuut stilte gehouden. "Er zijn alleen maar verliezers en dat voelen we allemaal", zei burgemeester Jan Nieuwenburg. Hij blikte terug op afgelopen week, waarbij een schokgolf door de hele gemeente en daarbuiten heen ging.

"Van een aantal dagen tussen hoop en vrees, kwam zondag het vreselijke bericht dat Dani is overleden. Het is hartverscheurend en een groot verlies voor de familie, vrienden en bekenden van Dani en ook voor de medewerkers, leerlingen en docenten van het Tabor College van wie enkele ook getuigen waren van dit verschrikkelijke incident. Zij staan niet alleen, we helpen waar we kunnen."

Nieuwenburg sprak tot slot zijn zorgen uit over het (landelijke) beeld dat het wapenbezit onder jongeren toeneemt. "Daarover gaan we in gesprek. Dit jaar nog. Er komt een nieuwe veiligheidsambitie binnenkort, waarin we nieuwe afspraken maken over wat we meer kunnen doen om dit tegen te gaan."

Het condoleanceregister ligt tot en met dit weekend in dorpshuis De Schalm in Westwoud.