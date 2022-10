Burgemeesters Hoorn en Drechterland aangeslagen na overlijden 14-jarige scholier

De rector van het Oscar Romero Wessel van de Hoef en Sense de Groot de voorzitter van het College van Bestuur van de school hebben op de Instagram van de school laten weten dat de 14-jarige scholier in het tweede leerjaar zat. Ze spreken van een zwarte dag voor het onderwijs in Hoorn. "Een ongekend zware klap voor zijn familie. Een ongekend zware klap voor zijn medeleerlingen. Een ongekend zware klap voor de medewerkers van Oscar Romero en voor alle medewerkers van het Tabor College."

"Ook in onze dorpsgemeenschap komt dit hard aan. We willen eenieder die daar behoefte aan heeft, bijstaan in deze moeilijke tijd", besluit hij.

Ook burgemeester Michiel Pijl van Drechterland, waar Westwoud onder valt, is aangeslagen en verdrietig. "Dit zinloos geweld is niet te bevatten", zegt hij. "Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden, vrienden en iedereen die dit raakt." Pijl heeft de familie van het slachtoffer gecondoleerd met het verlies.

Burgemeester Jan Nieuwenburg laat weten enorm aangeslagen te zijn. "Ik wens de nabestaanden veel sterkte met dit grote verlies. Ook op de school is dit vreselijke bericht hard aangekomen. Dit maakt een onuitwisbare indruk op de leerlingen en leerkrachten. Wij staan ze dan ook bij met datgene waar zij behoefte aan hebben", laat hij in een verklaring weten.

De jongen (14) werd neergestoken nadat hij ruzie kreeg met een andere tiener, op een parkeerterrein net buiten het schoolterrein. Wat de aanleiding voor die ruzie is, is nog niet bekend.

