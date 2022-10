Scholier (14) neergestoken na ruzie buiten bij middelbare school in Hoorn: "Dit is niet normaal"

Bij het Oscar Romero, een middelbare school in Hoorn, is vanmiddag een 14-jarige jongen zwaargewond geraakt door een steekpartij. Het zou volgens leerlingen om een tweedejaars leerling gaan die net buiten het schoolplein ruzie kreeg. Een verdachte is aangehouden.

Inter Visual Studio / Danielle Rood

Eline en Daylin staan buiten de poort bij het Oscar Romero te wachten, net als vele andere leerlingen. Ze hebben zojuist gezien hoe een andere leerling van de school is neergestoken. "Het is niet normaal wat hier gebeurd is", vertelt Daylin. Volgens hen kregen drie jongens, op de rokersplaats net buiten het schoolplein, ruzie. Er werden klappen uitgedeeld en opeens trok één van de jongens een mes. "Hij is een keer flink geraakt, van wat ik heb gezien", vertelt Daylin over het slachtoffer.

Ze zagen dat het slachtoffer daarna naar binnen rende en daar neerviel. "Een vriend van mij heeft geprobeerd te helpen om zijn wond dicht te drukken", aldus Daylin. "Zover ik kon zien, ging het niet goed met hem." Hulp bieden Zelf wilde hij ook helpen en is nog mee naar binnen gerend. "Maar hij werd al geholpen op de grond. We zijn naar de wc gerend en hebben daar papier gehaald. Daarna werd ik gelijk naar buiten gestuurd. Ik kon niet veel meer doen." Het slachtoffer is door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het nu met hem gaat, is onduidelijk.

Het slachtoffer, een 14-jarige jongen, is met ernstig letsel vervoerd naar het ziekenhuis voor behandeling. Het incident vond buiten plaats in de buurt van een school. De politie doet ter plaatse onderzoek. Heb je beelden? Deel ze met de politie, niet met anderen. 0900-8844 https://t.co/F4LZeZvhmb — Politie NoordHolland Noord (@POL_NHN) October 26, 2022

Daylin hoorde van andere jongeren dat de ruzie zou gaan om een petje en een broek en dat daar eerder deze week ook al ruzie om is geweest. Leerlingen die buiten bij school staan, vertellen dit ook. Ook circuleert er op Snapchat een filmpje van de steekpartij. Eline weet niet wat de toedracht is: "Ik heb echt geen idee." Geschrokken Ze is erg geschrokken van wat er vanmiddag is gebeurd. Ze noemt het 'eng en raar'. "Tegenwoordig is het normaal blijkbaar om mensen neer te steken", zegt ze er nog achteraan. De school kan op dit moment nog geen reactie geven en dus ook niet bevestigen dat het om een leerling gaat. De politie laat weten de steekpartij te onderzoeken en is op zoek naar camerabeelden en getuigen. Een verdachte is aangehouden voor de steekpartij. Slachtofferhulp wordt ingezet voor omstanders die het gezien hebben. Alle leerlingen van de school zijn inmiddels naar huis gestuurd.

Leerlingen staan buiten het schoolplein na te praten - NH Nieuws / Chantal Bos