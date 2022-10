Op Hoornse middelbare school neergestoken scholier (14) overleden

De scholier die woensdag zwaargewond raakte na een steekpartij bij het Oscar Romero, een middelbare school in Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie.

De jongen (14) werd neergestoken nadat hij ruzie kreeg met een andere tiener, op een parkeerterrein net buiten het schoolterrein. Wat de aanleiding voor die ruzie is, is nog niet bekend.

Scholier (14) neergestoken na ruzie buiten bij middelbare school in Hoorn: "Dit is niet normaal"

Het onderzoek naar de toedracht van de steekpartij loopt nog. De politie roept mensen die meer weten of mogelijk iets gezien hebben op om zich te melden.

