Opvallende bezoeker op strand Petten: plots komt er een walrus het strand op

Walrus 'Thor' is een jongvolwassen mannetje en volgens Van Dijk in goede conditie. Zeehondenwachters van het Zeehondencentrum Pieterburen hielden het dier vannacht goed in de gaten. "We gingen kijken hoe hij bewoog en of alles goed met hem was", legt Van Dijk uit.

Vorige zomer zwom er ook al een walrus bij de Nederlandse kust. Het ging toen om een vrouwtje dat Freya werd genoemd. Zij zwierf uiteindelijk maandenlang door de Waddenzee en kwam uit in Noorwegen. Daar werd ze door de autoriteiten doodgeschoten, wat leidde tot veel commotie. Een duidelijk verschil tussen deze walrus en Freya is de lengte van de slagtanden, wat waarschijnlijk erop duidt dat Thor een mannetje is.

Waarom zijn er opeens walrussen?

Het is nog niet duidelijk waarom walrussen het de laatste jaren zuidelijker opzoeken. In dezelfde periode dat Freya in de Waddenzee zwom, was er ook een walrus in de zee bij Ierland. Het kan zo zijn dat de komst van walrussen vaker voor gaat komen. "Wat bijzonder is dat de afgelopen twintig jaar geen walrussen zijn gezien in Nederland en Europa en dat afgelopen jaar er opeens drie opduiken. Er is iets aan de hand", vertelt Van Dijk een beetje ongerust.

Het Zeehondencentrum vraagt om de walrus te melden bij het centrum als deze gezien wordt, maar bovenal het dier rust en ruimte te geven. "Het dier was nu nog op een rustig strand, maar hij kan zo morgen op een druk stand komen. Geef hem rust."

