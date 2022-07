Bekende walrus Freya duikt op in Noorse haven, luiert op boten en laat ze zinken

Eind vorig jaar maakte iedereen kennis met walrus Freya, die op de meest bijzondere plaatsen een plek om te slapen en te zonnen zocht. Ze was wekenlang te vinden in de haven van Den Helder en klom daar zelfs op een onderzeeër. Maar ze verliet Nederland en maakte een flinke tocht, want nu is ze herrie aan het schoppen in de haven van Oslo.

Op de stenen bij de kust van Den Helder óf op een onderzeeboot van de marine, niks was walrus Freya te gek. Ze wist de aandacht flink naar zich toe te trekken toen ze zich in oktober 2021 voor het eerst liet zien in de haven van Den Helder. En het was ook heel bijzonder, want het zou meer dan twintig jaar geleden zijn dat een walrus in Nederland werd gespot.

De walrus toonde in Nederland al uitzonderlijk gedrag, maar dit overtreft ze in haar nieuwe verblijfplaats in Noorwegen. Ze ligt daar namelijk maar al te graag te luieren op verschillende bootjes in de haven. Helaas zijn de bootjes niet zo goed bestemd tegen een grote walrus, want er zijn al meerdere onder water gelopen terwijl Freya lekker ligt te luieren.