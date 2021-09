Vrouwtjeswalrus verkent Waddenzee: deze soortgenoten bereikten Texel (net niet)

De afgelopen weken werd ze al gezien bij Deense en Duitse Waddeneilanden, en gisteren is ze gespot op Simonszand, een zandplaat bij Schiermonnikoog. Een verdwaalde walrus komt steeds dichter bij Noord-Holland, maar hoe groot is de kans dat hij binnenkort daadwerkelijk de haven van het Texelse Oudeschild binnenzwemt?

Dat is zeker niet ondenkbaar, vertelt Arthur Oosterbaan van Ecomare op NH Radio. "Er is er wel eens een op Texel geweest." Dat was in 1976, zo blijkt uit decenniaoude krantenartikelen. "Texel heeft opnieuw bezoek gekregen van een mannetjeswalrus", schreef het Nederlands Dagblad (zie afbeelding hieronder) op 12 december 1976, "waarschijnlijk hetzelfde dier dat op 23 november eveneens enkele uren op de Texelse Zeedijk verbleef."

Oosterbaan woonde destijds nog niet op Texel, maar weet wel dat de grondlegger van het huidige Ecomare, Gerrit de Haan, de kolos destijds heeft geprobeerd te vangen. "Hij probeerde een net over hem heen te gooien, maar de walrus vond het niet leuk meer en is weggezwommen."

Vijf jaar later was het opnieuw raak: eind maart 1981 spoelde er een 'sterk vermagerde' walrus aan op Ameland. Het dier werd uiteindelijk overgebracht naar Texel, om daar in een bassin van het Rijksinstituut voor beheer aan te sterken.

De laatste keer dat een walrus Nederland aandeed, is inmiddels alweer 23 jaar geleden. Op vrijdag 27 maart 1998 spoelde er een ziek exemplaar op Ameland aan. Het zeezoogdier kon op veel belangstelling rekenen. "Maar ze hadden het daar goed gereguleerd", vertelt Oosterbaan over de drommen mensen die naar hem kwamen kijken. "Bovendien zijn walrussen niet schuw en nogal onverstoorbaar."

Schuw was hij inderdaad niet, ziek wel. Daarom is hij eerst per boot naar Friesland gebracht, om daarvandaan verder te reizen naar Pieterburen. Daar werd hij door Lenie 't Hart opgevangen in een leegstaand zeehondenbassin.

'Geen reden om in te grijpen'

Dat 'avontuur' zal de walrus die nu de Nederlandse territoriale wateren verkent, worden bespaard, stelt Oosterbaan. "Er is absoluut geen reden om in te grijpen, want er is geen reden om aan te nemen dat 'ie iets mankeert." Bovendien zijn er voldoende verhalen bekend over walrussen die na een omzwerving van duizenden kilometers huiswaarts zijn gekeerd.

Stiekem hoopt Oosterbaan dat zij (het is een vrouwtje) richting Texel zwemt. "Maar het is voor het beest natuurlijk het beste als hij teruggaat."