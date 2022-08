Geliefde walrus Freya ingeslapen in Noorwegen omdat mensen te dichtbij kwamen

Freya, de bekende walrus die langskwam in Den Helder, is vanmorgen ingeslapen in Noorwegen. De Noorse autoriteiten hebben dit besluit genomen omdat nieuwsgierige mensen te dichtbij kwamen, wat voor gevaarlijke situaties zorgde. Daarnaast kreeg Freya door alle aandacht last van stress.

Walrus Freya luiert op onderzeeër uit Walrusklasse - Onderzeedienst Koninklijke Marine

Dat meldt de Noorse Krant Verdens Gang. Sinds half juni zwom Freya rond in de Noorse wateren en ging ze liggen op bootjes, waardoor die soms ook zonken. In Noord-Holland werd het roofdier bekend toen ze in het najaar van 2021 in Den Helder lag te luieren op een onderzeeër. Eerder hebben de Noorse autoriteiten mensen gewaarschuwd niet te dicht bij de walrus te komen. Ze zouden het risico lopen aangevallen te worden. Hier is volgens de Noren niet voldoende naar geluisterd. Door alle aandacht had het dier last van stress en zou ze te weinig slapen, waardoor haar gezondheid achteruit was gegaan. (Tekst gaat door onder de foto).

Walrus Freya aan boord van onderzeeër Koninklijke Marine - Twitter: Onderzeedienst Koninklijke Marine