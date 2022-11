Nieuwe podcast over haat-liefdeverhouding tussen Wijk aan Zee en de grote industrie

In Wijk aan Zee leven de bewoners al decennialang samenleven met de industrie. Soms in harmonie en soms in conflict. De afgelopen periode was er veel spanning tussen bewoners van Wijk aan Zee, industrie en het proces van de besluitvorming daaromheen.

In drie afleveringen duiken studenten van de School voor Journalistiek in het wel en wee van het markante kustdorp. Ook organiseren zij dit weekend een gespreksavond in Wijk aan Zee over de toekomst (zie kader onderaan). De podcast is onder meer hier te beluisteren.

Het geheim van Wijk aan Zee

In aflevering één ‘Overvloed’ maken journalisten Annabel van der Louw en Ties Wijnen kennis met het dorp Wijk aan Zee. Bewoners en betrokkenen vertellen over de geschiedenis, de dorpscultuur en de wrijving met de industrie van onder andere Tata Steel en TenneT. Waarom is het dorp zo geliefd onder de inwoners terwijl ze zo zwaar gebukt gaan onder industrie?

