Al maanden zware geluidsoverlast werkzaamheden Wijk aan Zee: "Borden trillen in de kast"

Roos werkt volledig vanuit huis en heeft moeite om zich te concentreren. Ze omschrijft het geluid als volgt. "Het is eigenlijk net alsof je naast een centrifugerende wasmachine zit. En dat dan vijf dagen per week, van 08.30 uur 's ochtends tot een uur of 18.00 uur 's avonds."

Maar wanneer hebben de bewoners dan weer rust? Niek de Jong van TenneT: "We zijn hier nog wel tot het einde van het seizoen bezig om de kabels te trekken. Dan moeten de werkzaamheden hier op het strand klaar zijn."

Over de mogelijkheden voor bewoners om hun beklag te doen hij het volgende: "We zorgen dat omwonenden goed worden geïnformeerd. We hebben een nieuwsbrief, maar ook omgevingsmanagers waar je altijd terecht kunt als je vragen of een klacht hebt over de werkzaamheden."

Aan het lijntje

De ervaring van Roos spreekt dit tegen. Een andere buurvrouw heeft namelijk sinds september al geprobeerd om in gesprek te gaan met TenneT. "Daar is weinig op gereageerd. Ze is echt aan het lijntje gehouden. Twee weken geleden zijn we op het kantoor geweest voor gesprekken. We wachten nu op de uitkomst, wat ze voor ons kunnen gaan doen."

Roos hoopt dat de bewoners gecompenseerd gaan worden voor de afgelopen periode vol overlast. Ze vertelt dat de eigenaren van strandhuisjes op het stuk strand waar nu gewerkt wordt ook gecompenseerd zijn. Roos zou zelfs open staan om tijdelijk een andere woonruimte te betrekken, omdat voor haar de maat nu echt vol is.

Of en hoe TenneT de bewoners van Zeeduin gaat compenseren en een alternatief gaat bieden voor de periode die komen gaat, moet later blijken.