Geveld door personeelstekort en hoge gasprijs: Amsterdamse bakkerij stopt na 125 jaar

Nog een paar maanden, dan houdt bakkerij Venekamp ermee op. Het bedrijf aan de Ferdinand Bolstraat in de Pijp groeide in 125 jaar uit tot een begrip in de buurt, maar kan door de hoge gasprijzen en een gebrek aan personeel niet verder. "Het afscheid gaat heel zwaar worden."

"Ik ben hier geboren, ik heb hier in de box gestaan en ik ben hier opgegroeid", vertelt Koert van Egmond, die als eigenaar nog altijd in de winkel te vinden is. Nog een paar maanden, en dan moet ook Van Egmond afscheid nemen van de bakkerij die in 1897 werd opgericht. Door een gebrek aan personeel wordt het werk in de winkel te zwaar. Tekst gaat door onder de video.

Bakker aan Ferdinand Bolstraat kan geen opvolger vinden en moet na 125 jaar sluiten - NH Nieuws

Bovendien zijn de inmiddels torenhoge gasprijzen niet meer te betalen." Ik moet 8.000 euro in de maand extra betalen, waar moet ik dat vandaan halen?", vraagt Van Egmond zich hardop af. "Ik kan moeilijk en broodje een tientje maken. Dat moet eigenlijk wel, maar de klant gaat dat niet betalen." 'Waardeloos' Ook de klanten van Van Egmond zijn in zak en as. "Ik schrik er echt van. De man is niet vervangbaar, zijn producten zijn zo geweldig." Een andere klant houdt het nauwelijks droog wanneer hij wil vertellen wat hij van de sluiting vindt: "Waardeloos, écht waardeloos. Ik zou niet weten waar ik mijn brood moet halen wat dat betreft."

Quote "Het is toch je kindje, in principe. Ga er maar aanstaan, je kind missen" Eigenaar Koert van Egmond

Een beetje emotie is de bakkerij trouwens niet vreemd. In 2016 kwam Venekamp in het nieuws nadat ze slecht scoorden op de jaarlijks oliebollentest van het AD. De krant gaf de oliebollen van de Amsterdamse bakkerij een 4,5 en schreef erbij dat de winkel 'gebakken lucht' verkocht. Huilen De kritiek kwam hard aan bij Alfred Kroeze, op dat moment al 45 jaar verantwoordelijk was voor de oliebollen. "Het leek wel alsof iemand in mijn familie overleden was", vertelde hij destijds aan AT5, om vervolgens met trillende stem te zeggen: "Ik moet nu al huilen." Tekst gaat door onder de video.

Oliebollenbakker emotioneel na moordende kritiek AD - NH Nieuws

De openhartige reactie van Alfred leverde in het hele land een stortvloed aan reacties op. Een dag later stroomde de bakkerij vol met mensen die 'de huilende oliebollenbakker' een hart onder de riem wilden steken. Het is iets waar Koert van Egmond nog altijd met warme gevoelens aan terugdenkt. "Dat was hartstikke leuk. Iets wat eerst een negatieve reactie was, werd daarmee gelijk omgezet in iets positiefs." Wie nog een keer een oliebol bij Venekamp wil proeven, heeft nog tot half januari de tijd, dan neemt Van Egmond afscheid. "Dat gaat heel zwaar worden", verwacht hij. De bakker waar hij al van kinds af aan komt, noemt hij inmiddels zijn 'kindje'. "Ga er maar aanstaan, je kind missen."