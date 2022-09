Bakker Martijn uit Spanbroek laat busje staan door energiecrisis

"En het is ook nog eens beter voor het milieu", zegt hij.

Bakker Martijn, in de wijde omtrek vermaard vanwege zijn tompoucen, blijft er echter vrolijk onder. "Het gaat nog steeds goed, hoor. Donderdag was sowieso al een rustige dag, een

prima dag dus om niet rond te rijden."

"Gelukkig weten de klanten ook de bakkerszaak goed te vinden. Voor gebak en krentenmik dan, want ook de oven blijft uit op donderdag."

Hij is al de derde generatie Bes die de bakkerij runt in het karakteristieke pandje. Zijn opa

nam de zaak in 1941 over.

Of er een vierde generatie komt is nog maar de vraag, want door het harde werken en het gebrek aan cafés in de omgeving is het Martijn nog niet gelukt om een leuke vrouw te vinden.

"Wie weet wat een artikel teweeg brengt", zegt hij met een knipoog.