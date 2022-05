Marc sluit het levenswerk van zijn overgrootopa: Bussumse bakkerij na 102 jaar dicht

De iconische bakkerij Van Breemen aan de Laarderweg in Bussum sluit dit weekend definitief haar deuren. Sinds 1920 bakten vier generaties brood, zoetigheid en chocolade voor het dorp, maar bakker Marc van Breemen stopt daar nu mee. "Ik ben gewoon veel te druk, ik ben maar drie dagen vrij in het jaar", aldus de 55-jarige bakker.

Een beslissing waar de vorige generatie Van Breemen alleen maar blij mee is. "Ik vind het een mooie afsluiting", aldus zijn moeder Anneke, die voor Marc met haar man Co de zaak runde. "Ik ben heel blij dat hij ermee stopt. Iedere keer opnieuw maak je je gewoon zorgen van: gaat het nog goed? Want je werkt je op z'n Hollands gezegd dood. Nou dat willen we niet."

Zelf maakt Marc zich niet zo'n zorgen om zijn gezondheid, maar de werkdruk is weldegelijk één van de redenen waarom hij stopt. "Er zijn altijd meerdere redenen waarom je stopt. Het is prima zo, ik heb een andere bestemming voor het pand." Hij gaat de bakkerij ombouwen tot appartementen, om zijn dochter, maar ook zichzelf van woonruimte te voorzien. "Dan kan ik haar nog een beetje in de gaten houden", grapt hij.