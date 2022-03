Oorlog drijft graanprijzen op, maar brood wordt vooralsnog niet overal duurder

Door de oorlog in Oekraïne is de prijs van tarwe wereldwijd flink gestegen. Oekraïne wordt ook wel de graanschuur van Europa genoemd en is - samen met Rusland - verantwoordelijk voor bijna een derde van de wereldwijde tarweproductie. Toch wordt het brood niet gelijk overal in de stad duurder, zoals bij Hartog's Volkoren aan de Wibautstraat.

Eigenaar Fred Tiggelman verwacht dat zijn broodprijzen zeker tot de zomer niet zullen stijgen. Zijn tarwe komt van boeren uit de Haarlemmermeerpolder en Hartog maakt er - als enige bakker in Nederland - zelf meel van. "We zijn behalve bakker ook molenaar." En dat maakt flexibel in tijden van crisis. "We krijgen veel de vraag waarom bij andere bakkers het brood duurder wordt en bij ons niet. Dan leggen we uit dat we de ketens allemaal in eigen beheer hebben en dat het dan niet nodig is."

Daar komt bij dat Tiggelman vorig jaar al een flinke voorraad tarwe heeft ingekocht. "Ik vermoedde eigenlijk al dat er onrust zou komen in de grondstoffenhandel vanwege een oorlog in Oekraïne."

Tweede Wereldoorlog

Ook in de Tweede Wereldoorlog verhoogde bakkerij Hartog de prijzen niet. "De situatie was toen wel even anders, maar toen hebben we nog jaren na de oorlog te horen gekregen van klanten dat ze het konden waarderen dat onze broodprijs niet misbruikt werd. Met de informatie van toen willen we dat nu ook weer doen. Als we omhoog gaan met de prijs dan is dat echt nodig, maar niet omdat we hogere marges willen maken."