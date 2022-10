Toekomst 'lekkerste gevulde speculaas van Noord-Holland' onzeker

De Ouderkerkse bakker Out maakt volgens speciale speculaaskeurders de lekkerste gevulde speculaas van Noord-Holland. Dat opstekertje kan de kleine ondernemer wel even gebruiken, want de bakkerij heeft het zwaar. "De energiekosten stegen van 3.500 euro naar 20.000 euro per maand."

Bakker Hans Out, die het herfstgebak dagelijks met liefde uit de oven laat rollen, ervaart de positieve aandacht als een 'warm bad'. "Zeker in deze tijd waarin we behoorlijk tegenwind hebben. We kunnen het eindelijk over iets anders hebben en niet alleen over ellende." Tekst gaat verder onder reportage van AAN! Amstelveen en RTVA.

Want het zijn geen leuke tijden voor de kleine ondernemer, vertelt mede-eigenaar Edwin Meissen. "Energie, grondstoffen, gasprijzen. We hebben er op het ogenblik zwaar last van." Hij denkt dat het nog wel even doorbijten wordt. "Gelukkig zijn wij een bedrijf dat 125 jaar bestaat en daardoor hebben we ook een buffertje kunnen opbouwen. Maar na twee jaar COVID en met de energiecrisis eroverheen wordt het voor ons heel lastig."

Bijna Nederlands lekkerste Maar nu is het dus tijd voor een feestje. Speculaaskeurders van bakkersorganisatie Beko hebben de afgelopen tijd hun buikje rond gegeten en vonden de gevulde speculaas van bakker Out de lekkerste van Noord-Holland. In totaal waren er een kleine driehonderd inzendingen en het scheelde maar weinig of Out had zich ook bakker van de lekkerste gevulde speculaas van Nederland kunnen noemen. Tekst gaat verder onder post.

Beko Speculaaskeuring in volle gang. Vandaag en morgen worden ca. 300 speculaasproducten beoordeeld door de consumenten-en vakjury! Posted by Beko Coöperatie on Thursday, October 13, 2022