Bakkerij Baas dooft vandaag na 30 jaar haar ovens, energiecrisis is de druppel

Eerder dan gepland doven Hans en Loes Baas na 30 jaar voor de laatste keer de ovens van hun geliefde bakkerij in Hoogwoud. De energiecrisis is de druppel die de emmer doet overlopen. Daarmee telt Hoogwoud niet alleen een warme bakker minder, maar verdwijnt er ook een begrip voorgoed uit West-Friesland. "De oven staat nog vol. Nog even en dan gaat 'ie voor de laatste keer leeg", aldus bakker Hans Baas.

Vanwege de energiecrisis lopen de energieprijzen alsmaar op. De buurtbakker uit Hoogwoud ziet er daarom geen brood meer in om verder te gaan. Hoogwouder Erik Mooij is vaste klant en weet nog niet waar hij vanaf volgende week zijn brood gaat halen. "De bakker is misschien vaak duurder maar ook veel lekkerder, we moeten nog even kijken welke nieuwe bakker de moeite waard is."

Het is niet zo dat Mooij vanaf volgende week al naar een nieuwe bakker gaat. "Ik gooi nu de hele vriezer vol", lacht hij. De rij staat tot buiten toe, ook Els en Cor de Jong uit Medemblik staan erin. "Wij fietsen vaak door de regio en stoppen dan even bij Bakkerij Baas en halen dan een lekker gebakje", aldus Els. "Dat hebben we dan wel verdiend." Net zoals vele anderen in de rij baalt ze dat 'hun' bakker dichtgaat.