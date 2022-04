2.000 tompoucen op Koningsdag in Hoogwoud: "Gezelligste dag van het jaar"

Voor Loes Baas van de gelijknamige bakkerij uit Hoogwoud is Koningsdag de gezelligste dag van het jaar. Bakkerij Baas hoopt deze dag maar liefst 2.000 tompoucen te verkopen. Dat ze daarvoor al midden in de nacht moet beginnen, doet niets aan haar enthousiasme af.

Loes geniet volop. "Dit is een heerlijke dag. We zijn vanochtend om 3.00 uur begonnen. We hadden er zin in, want dit is voor mij de leukste dag van het jaar. Met elkaar werken zorgt voor gezelligheid en alle klanten zijn vrolijk."

Iedere medewerker heeft zijn eigen taak. De een bakt de krokante onderkant, een ander spuit het slagroom erop. Er wordt ook geproefd, uiteraard. "We ontbijten met tompoucen en we lunchen met tompoucen. Lekker!"

"Kom maar mee", klinkt het enthousiast. Loes laat vol trots de kraamkamer van de tompoucen zien. In totaal acht man zorgt ervoor dat Hoogwoud via de bakker vandaag aan de tompoucen kan. "En allemaal zo vers als wat", klinkt het met gepaste trots.

In de winkel is het druk, maar stroomt het goed door. Sommige klanten hebben op voorhand besteld, anderen komen aanwaaien. Want tompoucen, die horen ook in Hoogwoud bij Koningsdag. Hans en Loes zijn met het personeel nog wel even bezig. "We hopen er vandaag 2.000 te verkopen."

Het duo - al 32 jaar de vaste gezichten van Bakkerij Baas - is op zoek naar opvolging. Hans wil namelijk vrachtwagenchauffeur worden. "Het zal vreemd zijn als we niet meer in de bakkerij staan. Zeker op dagen als deze zal ik het missen", zegt Loes.