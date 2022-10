Uitzending Opsporing Verzocht over dode man op erf in Medemblik levert twee tips op

De uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht over Herni Lukačević, de 54-jarige man uit Kroatië die op 27 september dood gevonden werd in Memdemblik, heeft vooralsnog twee tips opgeleverd.

De politie kan niks kwijt over de inhoud en of ze bruikbaar zijn. "Ze worden wel meegenomen door de recherche in het onderzoek", laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. "Omdat het gaat om een afgelegen gebied is elke tip waardevol en kan leiden tot meer informatie." De politie roept tipgevers nogmaals op om zich te melden.

Misdrijf

De Kroatische man kwam op 27 september door een misdrijf om het leven. Wat er met hem gebeurd is, en waarom, is nog steeds onduidelijk. Om daar iets meer over te weten te komen, hoopt de politie dat mensen die hem de laatste dagen van zijn leven spraken zich gaan melden. Enkele weken voor zijn dood zou er contact met het slachtoffer zijn geweest. Hij verbleef toen vermoedelijk in Duitsland.

Ook willen ze graag weten of de man bekenden had in Nederland en roepen ze iedereen die over camera- of dashcambeelden bezit in de wijde omgeving van het terrein aan de Vereweg - tussen Oostwoud en Medemblik in - op om zich hiermee te melden.

Eerder werd al duidelijk dat er veel vragen waren rondom dit misdrijf. Er gingen geruchten over een afrekening in het criminele circuit of een drugslab.