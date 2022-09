Groot politieonderzoek in Medemblik na vondst overleden persoon op erf

Eerder vandaag is ook iemand aangehouden bij het terrein. Volgens de woordvoerder van de politie wilde deze man niet luisteren. Hij is inmiddels weer op vrije voeten en wordt niet als verdachte gezien.

Het erf is afgezet met lint, omdat er 'verdachte omstandigheden' zijn aangetroffen. De politie doet momenteel forensisch onderzoek. Een politiehelikopter maakte overzichtsfoto’s van de locatie. Wie de overleden persoon is, is nog niet duidelijk. In het pand aan de Vereweg zouden meerdere bedrijven zijn gevestigd.

