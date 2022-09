Nog steeds veel onduidelijkheid rondom dode man op erf Medemblik 

Wat is hier dinsdagochtend nou precies gebeurd? Het is een vraag die al drie dagen speelt rondom Medemblik. En die vraag blijft onbeantwoord: de politie kan nog steeds niks kwijt over het overlijden van de man op een erf aan de Vereweg, tussen Oostwoud en Medemblik in. Ook de identiteit is nog niet bekend.

De plaats delict is bijna niet veranderd vergeleken met drie dagen geleden. Toen trof de politie 'verdachte omstandigheden' aan op het erf waar meerdere bedrijven zouden zijn gevestigd. Alles rondom het erf werd met rode linten afgezet. Sindsdien is het een komen en gaan van rechercheurs en forensische teams die bezig zijn met een uitgebreid onderzoek. Ook in de nacht wordt het terrein bewaakt. Na drie dagen is er nog steeds niets duidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer kan nog niks gezegd worden. "Het onderzoek kost tijd en je kunt het maar één keer goed doen", aldus een woordvoerder. Wel roept de recherche op om dashcambeelden van die ochtend of de nacht daarvoor met de politie te delen.

