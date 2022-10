Nog weinig bekend over dode man en misdrijf op erf in Medemblik, politie doet oproep

Er is nog steeds weinig bekend over de dood van de Kroatische man die 27 september door een misdrijf om het leven kwam. De politie wil graag weten of de man bekenden had in Nederland. Ook roepen ze iedereen die iets weet of vermoed over de dood zich te melden, meldt Opspring Verzocht.

Ondanks onderzoek van de politie is er nog weinig bekend over de 54-jarige man uit Kroatië. Het gaat om Herni Lukačević, de politie wil graag weten of hij bekenden had en waarom hij hier was. Ook willen ze weten waar hij mogelijk verbleef. De politie roept iedereen die iets weet op zich te melden. Ook roepen ze iedereen die over camera- of dashcambeelden bezit in de wijde omgeving van het terrein aan de Vereweg - tussen Oostwoud en Medemblik in - zich hiermee te melden. Eerder werd al duidelijk dat er veel vragen waren rondom dit misdrijf. Er gingen geruchten over een afrekening in het criminele circuit of een drugslab.