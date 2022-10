Dode man op erf Medemblik door misdrijf om het leven gekomen

De man die dinsdagochtend 27 september dood werd aangetroffen op een erf aan de Vereweg, tussen Oostwoud en Medemblik in, is een 54-jarige man uit Kroatië.

Dat meldt de politie aan NH Nieuws. Na de vondst van de dode man heeft de recherche dagenlang onderzoek gedaan op en rondom het erf. Uit dat onderzoek is nu naar voren gekomen dat hij om het leven is gebracht, maar waarom is nog onduidelijk.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de achtergrond van de Kroaat, maar hij lijkt geen contacten te hebben in Nederland. Daarom is de politie op zoek naar mensen die bekende zijn van deze 54-jarige man.

Verder hoopt de politie meer duidelijkheid te krijgen over wat er gebeurd is door middel van camera- of dashcambeelden van mensen die in de buurt zijn geweest van de Vereweg. Het gaat dan om maandagavond 26 september tot en met de volgende dag, dinsdagochtend 27 september. Ook getuigen die iets opvallends hebben gezien op die twee dagen, kunnen zich melden bij de politie.