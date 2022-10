Waterberging Bergen uitgebreid: "250 Olympische zwembaden extra ruimte"

Om langdurige wateroverlast tegen te gaan wordt in de Bergermeerpolder de waterberging vergroot. Door de capaciteit te verhogen kan er straks sneller meer water worden geparkeerd. Iets wat tijdens de megabuien van vorig jaar zomer niet op tijd gebeurde. "We willen hiermee op de toekomst voorbereid zijn en inspelen op de klimaatverandering."

Dit tot tevredenheid van agrariërs rondom de Bergermeer. De Egmondse Willem Valkering vond na de overlast in juni 2021, dat het de hoogste tijd is dat er maatregelen worden getroffen. Zijn bollenvelden stonden na de clusterbuien dagenlang onder water. "Wat ze hier nu aan het maken zijn, stemt mij hoopvol", zegt hij tegen NH Nieuws over het project.

Als de 'badkuip' klaar is wordt er in de dijk een extra waterinlaat gemaakt. "Drie hele grote buizen, met een klep er voor", aldus Poort van het waterschap. Hierdoor kan er sneller water vanuit de omliggende polders naar de berging stromen, en zijn bijvoorbeeld akkers eerder weer droog.

De plannen om de waterberging bij Bergen uit te breiden bestonden al langer. De noodzaak daarvoor wordt opnieuw bevestigd in een rapport over de overlast van vorig jaar. De aanpak van in korte tijd zoveel regenval moet 'beter en sneller' was het oordeel.

De uitbreiding van de waterberging wordt betaald door de Europese Unie en moet eind dit jaar klaar zijn. Hoe het kan dat het juist in en rondom Alkmaar zo mis kan gaan met de verwerking van overvloedig water, legt Maarten Poort, in minder dan een minuut, uit in onderstaand video: