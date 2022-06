Bollenboer Willem wacht nog op noodplan voor extreme buien: "Er is niets veranderd"

Bollenboer Willem Valkering zit met zijn bedrijf dat hij samen met zijn broers runt, letterlijk in het laagste punt: de Egmondse Sammerpolder. Tijdens de extreme regenval midden juni vorig jaar was dat goed te merken. "Dit gebied ligt het diepst. Het werd een badkuip. En we konden het water nergens kwijt. De sloten stonden dagen lang vol."

Met man en macht is geprobeerd om het water van het land te krijgen. "De hele polder stond vol trekkers en pompen. Allemaal collega's en loonwerkers die te hulp schoten, zonder het ook maar te hoeven vragen. De saamhorigheid was groot."

Noodplan

Na het noodweer vorig jaar beloofde het waterschap met een plan te komen om zulk extreem natuurgeweld het hoofd te bieden. "Zo'n drie weken terug hadden we nog een vergadering, en toen vroegen we maar weer naar het noodplan, maar dan komt er helemaal niks."

En dat stelt Valkering teleur. "Want we zijn inmiddels een jaar verder. Als het morgen weer gaat regenen gebeurt precies hetzelfde als vorig jaar. Er is totaal geen regie, er ligt geen plan en dat stoort mij. Ik weet ook dat het moeilijk is, maar dóe iets. Zeg ons hoe we moeten gaan pompen. Het water moet zo snel mogelijk de polder uit, zodat de schade beperkt blijft."

Oplossingen

Volgens de bollenboer weet het waterschap precies waar de knelpunten zitten voor de polder. "Dat hebben we ze tijdens die vergadering nogmaals gezegd: een sluisje in Alkmaar en het boezemwater van de Egmondermeer moet verbonden worden met de Bergermeer."

"Dit is bekend en hoeft niet meer onderzocht te worden. Ga aan de slag om het te realiseren, maar het is praten, praten, praten." Zolang er geen aanpassingen komen in het waterbeheer blijft de laaggelegen Sammerpolder een risicogebied bij zulke megabuien.

Dat maakt niet dat Valkering het onverstandig vindt om er te boeren. "Het is hele goede grond. Alleen het water moet goed geregeld worden: goed naar de toekomst. We krijgen ander weer en dan moet je meeveranderen."