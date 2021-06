Veel oogst verloren na extreme regenval, pompen heeft nauwelijks zin

Door de extreme regenval kan de oogst van boer Willem Valkering als verloren worden beschouwd. Hij is een van de vele boeren in Castricum en Zijpe die de afgelopen nachten alles op alles heeft moeten zetten om het water weg te pompen. Maar het was te veel en liep uit de sloot weer terug op het land. "Het is een drama, er is geen redden aan"

De bloembollen op zijn land bij Egmond aan den Hoef staan volledig onder water. Sinds vrijdag is hij samen met zijn broer dag en nacht bezig geweest om het water weg te krijgen. Zaterdag lijkt het even goed te gaan maar afgelopen nacht kwam er weer veel regen. "Ik heb nu een verloren gevoel en zie het heel somber in", Zegt Valkering.

Te laat

Veel boeren wijzen ondertussen naar het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier Volgens hen zijn de waterbergingen niet op orde en hadden de pompen veel eerder aangezet moeten worden zodat de extreme wateroverlast voorkomen had kunnen worden. Volgens Marco Cortel van het waterschap is dat niet de oplossing. Hij zegt dat het van te voren moeilijk te voorspellen waar en hoeveel regen er zou vallen. Daarbij zouden percelen die het water wel nodig hebben zonder water komen te staan als de sloten eerder leeg gepompt worden. "En we komen net uit een periode van droogte".

Het water blijft

Ondertussen zijn er 20 noodpompen vol aan het werk om al het water weg te krijgen. Maar de afgelopen 24 uur is er even veel gevallen als er is weggepompt. Het waterschap heeft nog enkele pompen achter de hand maar houdt die in reserve voor acute noodgevallen. De hoop is dat de voorspelde regen voor de aankomende dagen mee valt. Maandag gaat het waterschap met de voorzitter van de LTO om te tafel om het afgelopen weekend te evalueren.