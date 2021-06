Extreme weersomstandigheden: "Zoveel regen in zo'n korte tijd komt bijna nooit voor"

De regio Alkmaar heeft het gisteren flink moeten ontgelden. Bij de enorme hoosbuien is meer dan 80 millimeter neerslag gevallen in anderhalf uur tijd. "Dat valt normaal gesproken in de volledige maand juni", weet weerman Jan Visser. De brandweer kreeg meer dan 400 meldingen van wateroverlast binnen.

Dat was gisteren wel te merken. Riolen liepen over, straten stonden blank en onder een brug in Alkmaar kon spontaan gezwommen worden. Het hoogheemraadschap heeft vandaag crisisoverleg en gaat mogelijk noodpompen plaatsen om het water weg te krijgen.

"Dat er zóveel neerslag valt in zó'n korte tijd komt vrijwel nooit voor. Complete wolkbreuken", noemt Visser het. "Inclusief de regen van gisterochtend is er in totaal meer dan 100 millimeter regen gevallen rondom Alkmaar. 100 millimeter binnen het tijdsbestek van een paar uur!", benadrukt hij nog eens. "Dat is extreem weer! En leidt trouwens ook tot ernstige problemen."

Weerman Visser waarschuwt dat we dit soort extreme weersomstandigheden vaker kunnen verwachten. "Het wordt steeds vaker warm, dan kunnen dit soort zaken vaker voorkomen. Warme lucht kan namelijk meer energie oppikken; meer vocht en waterdamp - dan kunnen er zwaardere buien ontstaan."

Amerikaanse toestanden

Normaal is het hier alleen nog niet. "Het zijn Amerikaanse toestanden", vindt Visser. "We krijgen hier steeds vaker te maken met weertypes die in andere delen van de wereld vaker voorkomen dan bij ons. Het weer wordt steeds extremer en het is het een of het ander: of het is verschrikkelijk droog, of we hebben zoveel regen dat het weer te nat is. Of de oogst gaat er door de droogte aan, of we zwemmen onder een brug", voegt hij lachend toe.

Steden doen overigens al langer hun best om zich voor te bereiden op dit soort wolkbreuken. "Als er minder tuinen zijn waar stenen in liggen, kan het water makkelijker de grond in zakken, in plaats van het riool in te lopen. Nu valt het op de stenen en kan het geen kant op, behalve het riool. Dan komt er in een keer héél veel en dan krijg je wateroverlast."