Hele straat onder de stront door regenval: "Gatverdamme, wat een lucht"

"Een vieze kotsgeur", omschrijft iemand het. Een spoor van bruine derrie ligt in de straat - en in sommige huizen. "Ik zou eigenlijk met een collega een hapje eten en toen kregen we de berichtjes binnen", vertelt een buurtbewoner. "Ik ging toch even thuis kijken en zag óveral poep. Echt verschrikkelijk. En het stinkt!"

Met een blik van afgrijzen kijkt ze naar de deurpost van haar huis. "Daar zit het ook nog. Ik denk dat ik nog wel een uur of anderhalf bezig ben met schoonmaken." Vooral de geur is niet wég te krijgen. "Zo smerig, echt een rioollucht die je níet in je huis wenst", laat een buurman weten. "Goor en vies."

"Je kan ook niet zien wat het is", zegt een ander. Hij gebaart naar de bruine derrie bij zijn voordeur. "Volgens mij komt het rechtstreeks uit de plee. Uitwerpselen, kots... je weet niet wat het is. Het kan van alles zijn."

Schade en overlast

Het onstuimige weer van gisterenavond heeft voor veel schade en overlast gezorgd. Door de hevige regenval kwamen straten en gebouwen blank te staan. Her en der werden bomen ontworteld, die in sommige gevallen tegen woningen of overdwars op de weg terechtkwamen.

Toch bracht het extreme weer ook wat goeds: onder de spoorbrug van de Bergerweg, een paar honderd meter verderop in Alkmaar, ontstond gisteravond spontaan een zwemfeest, doordat het regenwater urenlang bleef liggen. NH Nieuws sprak met dolblije zwemmers.