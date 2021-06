Overlast en schade door extreem weer: auto's weggedreven, gebouwen en straten blank

Op meerdere plekken in de provincie heeft noodweer aan het einde van de middag en begin van de avond voor veel overlast gezorgd. Door hevige regenval kwamen straten en gebouwen blank te staan. Her en der werden bomen ontworteld, die in sommige gevallen tegen woningen of overdwars op de weg terechtkwamen.

De overlast was het grootst langs de Noordzeekust, en in de regio's Alkmaar, Noordkop en West-Friesland. Al snel nadat het daar begon te spoken, kwamen de eerste foto's en video's van wateroverlast binnen. Zo zette de hevige regenval niet alleen talloze straten, maar ook het ziekenhuis in Alkmaar, een winkelcentrum in Castricum en een verpleeghuis in Bergen gedeeltelijk blank. Vanwege het extreme weer gold van 18.00 uur tot 20.00 uur code oranje in de provincie. Na 20.00 uur kreeg vooral het westelijk deel van de provincie nog enkele felle buien voor z'n kiezen, al lijkt de overlast daar minder groot dan eerder op de avond in de kustregio's. Inmiddels heeft het KNMI het weeralarm afgeschaald naar code geel. Aan het begin van de avond kwamen er bij de meldkamer zoveel meldingen binnen dat de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opriep om alleen het alarmnummer te bellen bij spoed en levensbedreigende situaties.

In sommige straten in de Alkmaarse binnenstad zoveel regen gevallen dat auto's letterlijk wegdrijven en in Castricum liep winkelcentrum Geesterduin gedeeltelijk onder. Artikel gaat verder onder video

Ook wateroverlast in Bergen, waar verpleeghuis De Haemstede gedeeltelijk is ondergelopen. De brandweer werd opgeroepen om het hemelwater weg te pompen.

Verpleeghuis Haemstede Bergen ondergelopen

Hoosbuien in Alkmaar Op een video uit de Alkmaarse wijk De Hoef is te zien hoeveel last het verkeer van de hoosbuien heeft. De afvoer van een appartementencomplex kan de grote hoeveelheden regen bovendien niet aan, waardoor een galerij is ondergelopen.

Donderwolk boven Egmond aan Zee Op een foto van amateurfotograaf Sjef Kenniphaas is te zien hoe een gevaarlijk ogende donderwolk boven Egmond aan Zee hangt. Kort daarna deelden inwoners van het kustdorp foto's van ondergelopen straten.

Donderwolk boven Egmond aan Zee - Sjef Kenniphaas

Bomen op huizen en wegen Op meerdere plekken hebben harde windstoten bomen geveld, die in sommige gevallen op huizen en wegen terechtkwamen. Hieronder een foto van een boom die op de N99 in de Noordkop terechtkwam.

Boom op N99 door noodweer - Herman Loer

Concert valt in het water De Haarlemse band Chef' Special zag zijn eerste optreden in een jaar, in openluchttheater Caprera, letterlijk in het water vallen. Leadzanger Josh Nolet kon niets anders doen dan zijn publiek (in poncho's) moed inspreken, zo liet hij op Instagram zien.

Optreden Chef' Special valt in water - Joshua Nolet