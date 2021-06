Crisisoverleg bij hoogheemraadschap: "Tegen zoveel water is niets opgewassen"

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voert momenteel crisisoverleg over of ze mogelijk noodpompen moeten aanzetten in een groot deel van de provincie. Bij het noodweer van gisteren is er zóveel water gevallen, dat er 'problemen zijn om het water weg te krijgen'.

Gisteren was er sprake van flinke regenval. In onder meer Alkmaar liepen de straten onder, de riolen over en werd er spontaan gezwommen onder een brug.

"We hebben nogal wat drukte om het water allemaal weg te krijgen", laat woordvoerder Marko Cortel weten. "Er is zo'n enorme klap gevallen, met name in een lijn langs de kust." Volgens de woordvoerder waren de problemen níet te voorkomen. "Of wij iets verkeerd hebben ingeschat ga ik nu niet op in, maar tegen zo'n plotselinge omslag is niets opgewassen."

Waar valt de regen?

Hij verwijst naar de droogte van de afgelopen tijd. "In het hele gebied is in de afgelopen periode amper regen gevallen." Om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld boeren nog steeds de sloten kunnen gebruiken voor hun gewassen, haalt het Hoogheemraadschap water uit onder andere het Markermeer. "Want het is onze taak om te zorgen dat er genoeg water in de sloot staat. Maar ja, toen kwam die bui."

"Je weet dat er regen komt, maar niet hoeveel er komt", legt Cortel uit. "Dat wordt pas een paar uur van te voren duidelijk, dat het best erg kan worden. En dan is de grote vraag: waar valt het." Cortel woont zelf op zo'n 60 kilometer afstand van Alkmaar en had 'maar 10 millimeter regen in de tuin'. "Terwijl ze rondom Egmond bijna het tienvoudige van dat hebben gehad. Dat is het lastige: je weet nóóit precies waar de bui gaat vallen en het kan lokaal enorm veel verschillen."