Hoogheemraadschap zet 'alle hens aan dek' om regenwater polders uit te krijgen

Door de extreme regenval is de grond nu veel te nat voor de nog jonge planten. Sla bijvoorbeeld kan erg slecht tegen de overvloed aan water. Boeren vrezen daarom dat hun oogst verloren zal gaan.

Veel boeren wijzen naar het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier als de schuldige voor de wateroverlast. Volgens hen zijn de waterbergingen niet op orde en hadden de pompen veel eerder aangezet moeten worden zodat dit voorkomen had kunnen worden.



Maar het Hoogheemraadschap had zulke extreme regenval niet verwacht. "Een paar uur van te voren werd duidelijk dat er geen 20 milimeter maar ruim 100 milimeter zou vallen. Daar is niets tegenop gewassen", zegt Schenk.



Maandag gaat het waterschap met de voorzitter van de LTO om te tafel om het afgelopen weekend te evalueren.



