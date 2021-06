Boeren niet te spreken over Hoogheemraadschap na regenval: "Ongehoord slordig"

Boeren maken zich zorgen over hun gewassen na de heftige regenval van gisteren. Niet alleen kelders, straten en tunnels liepen vol water, ook het land is nu veel te nat voor de nog jonge planten. Bovendien klinkt er flinke kritiek op het Hoogheemraadschap. Ze zouden te laat hebben gereageerd op het noodweer: "We betalen ons het leplazarus en ze doen niks voor je. Diep triest", aldus een boer.

Boer Goudsblom uit Sint Maarten is de hele dag in de weer geweest om zijn land droog te krijgen. Hij verbouwt pootaardappelen en sla. Met name de sla kan erg slecht tegen de overvloed aan water.

"We hebben wel 120 millimeter regen gehad. We proberen geulen te graven zodat het land droger wordt. Sla is ontzettend gevoelig voor water. De smet zit er snel in", vertelt hij.

Sneller in actie

Volgens de boer had het Hoogheemraadschap veel sneller in actie moeten komen. Zo hadden de pompen eerder aangemoeten, meent de boer. "Het was al bekend dat er regen zou gaan vallen. Het is ongehoord slordig. Dit kun je niet maken. Eerst leveren we land in om waterbergingen te maken, juist om dit soort situaties te voorkomen. En dan krijg je dit", vertelt hij.

Maar de zaken liggen niet zo simpel, zo vertelt Marko Cortel van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "We hadden geen signaal dat dit zou gaan gebeuren. Als we wel wisten dat er zo veel regen zou gaan gaan vallen. Maar zo veel water tegelijk kun je niet wegkrijgen."

