Hoe een megabui ons een jaar geleden overviel met wateroverlast en flinke schade tot gevolg

Het is vrijdag 18 juni 2021, 13.00 uur 's middags. De weersvoorspelling luidt dat er 20 millimeter regen wordt gewacht. Een meer dan welkome bui na een lange tijd van droogte. Maar nog geen vijf uur later wordt een flink deel van Noord-Holland overvallen door een enorme hoeveelheid regen die statistisch gezien eens in de 500 jaar voorkomt, met alle gevolgen van dien.

De eerste kiekjes van de effecten van al dat gevallen hemelwater verschijnen al snel: de straten stroomden vol. Het winkelcentrum Geesterduin in Castricum liep deels onder. En ook de vloer van verpleeghuis de Haemstede in Bergen overstroomde. Vanaf 18.00 uur gold dan ook code oranje in de provincie.

Maar dan moet het echte hoogtepunt van de buien moet nog komen. Om 18.00 uur gaat het los, vooral in de kustregio: er valt maar liefst 80 à 90 millimet regen ten noorden van de Schagerbrug, tussen Bergen en Groet in één uur 70 à 80 millimeter. Dat er in zo'n korte tijd zoveel water valt is een unicum dat maar zelden voorkomt.

De gevolgen van de hevige buien blijven zich opstapelen: het Alkmaarse ziekenhuis last twee uur lang een patiëntenstop uit veiligheidsoverwegingen. Op meerdere plekken is daar wateroverlast, zo spuit er enorm veel water uit een buis onder het plafond. Als de situatie onder controle is, gaat de Spoedeisende Hulp weer open en kunnen er weer patiënten worden opgenomen.

Om 20.00 uur is het – behalve in West-Friesland – droog. Binnen drie uur is er in onze provincie 4 á 5 keer zoveel regen gevallen als voorspeld. Vegelijkbaar met wat er normaal in de hele maand juni valt. Er zijn tussen 18.00 en 20.00 uur bij de Veiligheidsregio meer dan 250 meldingen binnengekomen over ondergelopen kelders, straten en panden in onder meer Castricum, Alkmaar, Egmond en Warmenhuizen.

Zwemmen in rioolwater?

In Alkmaar wordt er ook pret aan het water beleefd: in de ondergelopen tunnel van de spoorbrug zwemmen de inwoners van de stad in water van wel een meter diep. Maar of dat wel zo verstandig is, is de vraag. In het water kunnen namelijk poepbacteriën zitten, omdat ook het riool is overgelopen.

Bekijk hier de zwemreportage van NH Nieuws. Tekst gaat verder.