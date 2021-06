Wateroverlast in ziekenhuis Alkmaar, patiëntenstop na twee uur opgeheven

Vanwege wateroverlast in het Alkmaarse ziekenhuis van de Noordwest Ziekenhuisgroep zijn daar vanavond uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk geen nieuwe patiënten opgenomen. Na twee uur was de situatie onder controle en werd de patiëntenstop opgeheven. "De situatie is inmiddels veilig", zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws.

Tijdens het noodweer van vanavond ontstond op meerdere plekken in het ziekenhuis wateroverlast. In een video is te zien dat er grote hoeveelheden water io een buis onder het plafond komen.

Ook een deel van de begane grond 'bij de balie' stond enige tijd blank, liet de woordvoerder weten. Inmiddels zijn de problemen verholpen, en wordt er een schoonmaakploeg ingezet om op de getroffen plekken het water op te ruimen. Inmiddels is de patiëntenstop opgeheven, en is de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) weer open, benadrukt de woordvoerder.

'Zorg ging gewoon door'

"De andere zorg ging gewoon door, en er zijn geen patiënten verplaatst", benadrukte de woordvoerder. Patiënten die tijdens de patiëntenstop niet in het ziekenhuis terechtkonden, zijn naar andere ziekenhuizen gebracht. Ambulancemedewerkers, huisartsen en andere ziekenhuizen in de regio waren op de hoogte van de maatregel.

Hoeveel patiënten vanwege de tijdelijke patiëntenstop niet terechtkonden in het ziekenhuis, is nog niet bekend. Noordwest Ziekenhuisgroep verwacht hier morgen meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Dat de wateroverlast een gevolg is van de hoosbuien, staat volgens het ziekenhuis vast. Wel wordt nog onderzocht hoe het water het ziekenhuis kon binnenkomen.